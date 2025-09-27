In Francia e Germania salgono i crediti marci In Italia sono sempre meno

L’osservatorio Ifis: da noi le sofferenze si riducono, ma la massa europea cresce spinta dalle difficoltà di Parigi e Berlino. Positiva anche la situazione spagnola. 🔗 Leggi su Laverita.info

francia germania salgono creditiBanche, salgono i crediti deteriorati in Francia e Germania, ma non in Italia - L’analisi di Banca Ifis: in Europa dal primo trimestre 2023 gli Npl sono cresciuti a 373 miliardi. corriere.it scrive

francia germania salgono creditiCrediti deteriorati giù in Italia, non in Germania e Francia. Ma i tempi di recupero non scendono - Nel Market Watch Npl 2025, Banca Ifis calcola che lo stock delle Non Performing Exposures (Npe) delle bance significative Ue si attesta a 373 miliardi ... Secondo repubblica.it

