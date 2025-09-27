In Francia e Germania salgono i crediti marci In Italia sono sempre meno
L’osservatorio Ifis: da noi le sofferenze si riducono, ma la massa europea cresce spinta dalle difficoltà di Parigi e Berlino. Positiva anche la situazione spagnola. 🔗 Leggi su Laverita.info
“Cosa sta facendo?” Hendrich Red Card per i capelli “Sneaky” in Francia contro la Germania Euro 2025 Quarter Final … ma Nusken è eguagliato
Caccia multiruolo FCAS, nuove tensioni tra Francia e Germania. Cosa c’è in ballo
L'Europa progetta il suo jet da guerra, ma uno scontro tra Francia e Germania lo mette in pericolo
Paesi Pigs? Ora Grecia, Italia, Portogallo e Spagna sono più graditi di Francia e Germania: il test dei rating - X Vai su X
Panettone World Championship 2025 – Vi presentiamo le squadre! Francia, Germania, Giappone, Peru e Spagna: sono questi i primi team che si affronteranno presso la sede di Polin a Verona Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025 per realizzare: P - facebook.com Vai su Facebook
Banche, salgono i crediti deteriorati in Francia e Germania, ma non in Italia - L’analisi di Banca Ifis: in Europa dal primo trimestre 2023 gli Npl sono cresciuti a 373 miliardi. corriere.it scrive
Crediti deteriorati giù in Italia, non in Germania e Francia. Ma i tempi di recupero non scendono - Nel Market Watch Npl 2025, Banca Ifis calcola che lo stock delle Non Performing Exposures (Npe) delle bance significative Ue si attesta a 373 miliardi ... Secondo repubblica.it