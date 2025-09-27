In consiglio una risoluzione per chiedere il riconoscimento dello stato di Palestina
Il gruppo consiliare del Partito Democratico e la segreteria provinciale e cittadina del Pd di Piacenza annunciano la presentazione, nel prossimo consiglio comunale, di una risoluzione di forte valenza politica e civile: esprimere solidarietà alla missione pacifica Global Sumud Flotilla e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Gaza, veto Usa a bozza risoluzione consiglio di sicurezza Onu su cessate il fuoco, unico no dopo 14 sì; Hamas avvisa Israele: “Non otterrà ostaggi”
Consiglio sicurezza Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Media: “4 morti nella Striscia dall’alba”
#ONU, fallisce tentativo @RussiaUN-@Chinamission2un di proroga intesa nucleare con #Iran. Consiglio di Sicurezza respinge risoluzione che avrebbe prolungato di sei mesi l’attuazione del #JCPOA #UNSC @UN #nuclear @franceonu @USUN @UKUN_N - X Vai su X
Ieri sera a Covo, su invito del sindaco Andrea Capelletti, ho partecipato al secondo degli incontri organizzati per presentare ai sindaci della bassa bergamasca la risoluzione che ho depositato in Consiglio regionale. Questa volta con i sindaci della Bassa Be - facebook.com Vai su Facebook
Per Meloni il riconoscimento della Palestina è soprattutto una questione tattica - Martedì Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina. Da ilpost.it
Il Comune di Rieti riconosce lo Stato di Palestina - Il Consiglio comunale di oggi 23 settembre, ha approvato all’unanimità con 29 voti dei presenti, una mozione condivisa sul riconoscimento della Palestina. Riporta rietinvetrina.it