In arrivo in Italia 150 palestinesi

21.20 Circa 150 palestinesi,tra cui pazienti e studenti,arriveranno la prossima settimana in Italia,attraverso intervento dalla Farnesina,nell'ambito di una evacuazione sanitaria.Tre aerei lunedì atterreranno negli scali di Ciampino, Lecce Galatina e Verona. A bordo sedici pazienti e accompagnatori,80 persone in tutto. Mercoledì, con altri due voli,provenienti da Amman,in Giordania,altri 34 palestinesi arriveranno per ricongiungi-mento familiare,e 39 studenti.Destinazioni:Roma Ciampino e Milano Linate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: arrivo - italia

Prime Video svela i nuovi titoli in arrivo al Presents Italia 2025

In arrivo maltempo dall'Europa, rischio supercelle a Nord Italia

In arrivo maltempo dall'Europa: rischio supercelle nel Nord Italia

In arrivo 150 palestinesi in Italia, pazienti e studenti - X Vai su X

Tricarico, in arrivo il nuovo singolo “L’Italia del boom" - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, in arrivo in Italia 150 palestinesi: evacuazione sanitaria per pazienti e studenti - 130 lunedì sera atterreranno negli scali di Ciampino, Lecce Galatina e Verona ... Si legge su roma.corriere.it

Evacuazione sanitaria, in arrivo 150 palestinesi in Italia: un aereo anche a Galatina - Secondo quanto si apprende, l’operazione è coordinata dalla Farnesina e prevede una vera e propria evacuazione ... Lo riporta leccesette.it