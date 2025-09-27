In Altre Parole da Gramellini l’incontro tra Bertinotti e Fini
Le storie, l’attualità, la cultura e gli sguardi inediti sul presente tornano questa sera. In Altre Parole, il talk show del weekend condotto da Massimo Gramellini, in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 27 settembre 2025. In apertura, l’editorialista del Corriere della Sera ospiterà il conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli per un focus sui principali temi di attualità. Nel corso della serata spazio anche all’incontro tra l’ex segretario del Partito di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, e l’ex presidente di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, per un confronto sui temi caldi di questi giorni e un bilancio dei primi tre anni del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: parole - gramellini
In Altre Parole, Bentivoglio e Fratoianni tra gli ospiti di Gramellini
#inaltreparole stiamo tornando!! Massimo Gramellini vi aspetta stasera con tanti nuovi ospiti: Aldo Cazzullo, Fabrizio Bentivoglio, Nicola Fratoianni, Ezio Mauro e Maura Gancitano! . Vi aspettiamo alle 20:35 solo su @la7_tv ? - X Vai su X
Con la parola “Lezioni” Il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri ha spiegato le differenze tra le mafie che affliggono l’Italia a #inaltreparole #la7 #mafie #gratteri #gramellini - facebook.com Vai su Facebook
In altre parole su La7: Bertinotti e Fini tra gli ospiti di sabato 27 settembre - Tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di In altre parole, sabato 27 settembre 2025, condotto da Massimo Gramellini su La7. Da gazzetta.it
Massimo Gramellini: «Amo i problemi della vita vera: capisci di più intervistando un infermiere che un ministro» - Nel “cast”, confermato il prof Roberto Vecchioni e in arrivo un altro prof: Gustavo Zagrebelsky. Riporta msn.com