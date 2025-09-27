In Altre Parole da Gramellini l’incontro tra Bertinotti e Fini

Davidemaggio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le storie, l’attualità, la cultura e gli sguardi inediti sul presente tornano questa sera. In Altre Parole, il talk show del weekend condotto da Massimo Gramellini, in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 27 settembre 2025. In apertura, l’editorialista del Corriere della Sera ospiterà il conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli per un focus sui principali temi di attualità. Nel corso della serata spazio anche all’incontro tra l’ex segretario del Partito di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, e l’ex presidente di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, per un confronto sui temi caldi di questi giorni e un bilancio dei primi tre anni del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

