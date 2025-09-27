Imprese e diplomazia Tripodi parla al territorio

’Siena internazionale: imprese e diplomazia per il futuro’. E’ il tema dell’incontro organizzato da Forza Italia ieri in Camera di commercio con il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, che ha dialocato con il direttore di Confcommercio Daniele Pracchia e alcuni imprenditori sulle prospettive dell’economia senese. "Su input del ministro Antonio Tajani – ha detto Tripodi – lo scorso febbraio abbiamo ideato il Piano nazionale per l’Export, finalizzato ad aiutare le imprese ad aprire in mercati come il Sud Est asiatico, il nosd e il centro America e il Giappone. Il Piano si rivolge non solo alle grandi aziende, ma anche a quelle medie e piccole". 🔗 Leggi su Lanazione.it

