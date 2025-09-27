Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Albania
Una tragedia ancora avvolta nel mistero si è consumata nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre in Albania. Edoardo Sarchi, un imprenditore italiano di 44 anni, è stato trovato morto ai margini di una strada rurale nei pressi del villaggio di Salari, una zona isolata situata oltre 200 chilometri a sud di Tirana. Secondo quanto riportato dalla polizia albanese in un comunicato ufficiale, l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, ma le circostanze esatte dell’omicidio sono ancora oggetto di indagine. Gli inquirenti albanesi stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, comprendere le motivazioni del gesto e identificare eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
