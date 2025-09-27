Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Albania | la Farnesina segue il caso
Edoardo Sarchi, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana, è stato ucciso a colpi di pistola nel villaggio di Salari, vicino Tepelena. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Imprenditore ucciso a colpi di arma da fuoco in Albania, la Farnesina segue il caso - Edoardo Sarchi, 44 anni, è stato trovato privo di vita lungo una stradina di campagna. Lo riporta msn.com
