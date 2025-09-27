Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Albania | la Farnesina segue il caso

Affaritaliani.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Sarchi, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana, è stato ucciso a colpi di pistola nel villaggio di Salari, vicino Tepelena. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in albania la farnesina segue il caso

© Affaritaliani.it - Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Albania: la Farnesina segue il caso

In questa notizia si parla di: imprenditore - italiano

Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore italiano che ha rilevato i supermercati Carrefour

Terribile incidente per il famoso imprenditore italiano: “È volato giù in un attimo”

“Il Suv è volato giù in un attimo”, incidente spaventoso per il famosissimo imprenditore italiano

imprenditore italiano ucciso colpiImprenditore ucciso a colpi di arma da fuoco in Albania, la Farnesina segue il caso - Edoardo Sarchi, 44 anni, è stato trovato privo di vita lungo una stradina di campagna. Lo riporta msn.com

imprenditore italiano ucciso colpiImprenditore di Cunardo ucciso a colpi di arma da fuoco in Albania - L’uomo, Edoardo Sarchi, aveva 44 anni ed era proprietario di una fabbrica di mattoni ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Imprenditore Italiano Ucciso Colpi