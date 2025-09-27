Imprenditore italiano freddato in strada in Albania | è giallo
L’uomo originario di Varese, amministratore di una società con sede a Tirana, è stato ritrovato privo di vota in una stradina di campagna Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato trovato morto a colpi di arma da fuoco in Albania lungo una strada rurale lontana dai centri abitati. Le indagini condotte dalla polizia locale, sono in corso, ma le cause e i responsabili dell’omicidio restano per il momento ancora sconosciuti, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo si trovasse nella zona del ritrovamento per una battuta di caccia. Imprenditore freddato in strada in Albania: è giallo – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
