Imprenditore italiano freddato in strada in Albania | è giallo

L'uomo originario di Varese, amministratore di una società con sede a Tirana, è stato ritrovato privo di vota in una stradina di campagna Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato trovato morto a colpi di arma da fuoco in Albania lungo una strada rurale lontana dai centri abitati. Le indagini condotte dalla polizia locale, sono in corso, ma le cause e i responsabili dell'omicidio restano per il momento ancora sconosciuti, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo si trovasse nella zona del ritrovamento per una battuta di caccia.

