Imprenditore italiano freddato in strada in Albania | è giallo

Cityrumors.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo originario di Varese, amministratore di una società con sede a Tirana,  è stato ritrovato privo di vota in una stradina di campagna Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato trovato morto a colpi di arma da fuoco in Albania lungo una strada rurale lontana dai centri abitati. Le indagini condotte dalla polizia locale, sono in corso, ma le cause e i responsabili dell’omicidio restano per il momento ancora sconosciuti, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo si trovasse nella zona del ritrovamento per una battuta di caccia. Imprenditore freddato in strada in Albania: è giallo – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

imprenditore italiano freddato in strada in albania 232 giallo

© Cityrumors.it - Imprenditore italiano freddato in strada in Albania: è giallo

In questa notizia si parla di: imprenditore - italiano

Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore italiano che ha rilevato i supermercati Carrefour

Terribile incidente per il famoso imprenditore italiano: “È volato giù in un attimo”

“Il Suv è volato giù in un attimo”, incidente spaventoso per il famosissimo imprenditore italiano

Paura per Giorgetto Giugiaro. L'imprenditore si ribalta col suv e va fuori strada - Terribile incidente per l'imprenditore italiano Giorgetto Giugiaro, andato fuori strada mentre stava guidando la sua Land Rover Defender. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Imprenditore Italiano Freddato Strada