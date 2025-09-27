Imprenditore italiano di 44 anni ucciso a colpi di pistola in Albania

Un italiano di 44 anni, E.S., è stato trovato morto nella notte, sul ciglio di una strada rurale, presso il villaggio di Salari, a oltre 200 chilometri a sud di Tirana. Secondo il comunicato della polizia albanese, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco, in circostanze ancora non chiare. Il 44enne italiano risulta essere amministratore di una società italo-albanese, Tegola Edilcentro,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

