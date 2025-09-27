Imprenditore italiano di 44 anni ucciso a colpi di pistola in Albania
Un italiano di 44 anni, E.S., è stato trovato morto nella notte, sul ciglio di una strada rurale, presso il villaggio di Salari, a oltre 200 chilometri a sud di Tirana. Secondo il comunicato della polizia albanese, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco, in circostanze ancora non chiare. Il 44enne italiano risulta essere amministratore di una società italo-albanese, Tegola Edilcentro,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: imprenditore - italiano
Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore italiano che ha rilevato i supermercati Carrefour
Terribile incidente per il famoso imprenditore italiano: “È volato giù in un attimo”
“Il Suv è volato giù in un attimo”, incidente spaventoso per il famosissimo imprenditore italiano
Con Trentini, il diplomatico ha incontrato anche un altro detenuto italiano, l'imprenditore Mario Burlò. Tajani: «Regime di detenzione si è leggermente alleggerito» - facebook.com Vai su Facebook
I legali di Chico Forti, l’imprenditore italiano condannato all’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, hanno chiesto la sua liberazione condizionale: oggi detenuto a Verona, ha scontato 26 anni in carcere - X Vai su X
Imprenditore italiano di 44 anni ucciso a colpi di pistola in Albania - E' stato trovato morto nella notte, sul ciglio di una strada rurale, presso il villaggio di Salari, a oltre 200 chilometri a sud di Tirana ... Si legge su msn.com
Albania: l’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso a colpi di arma da fuoco a Tepelena - Albania: l'imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso a colpi di arma da fuoco a Tepelena Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com