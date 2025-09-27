Imprenditore di Cunardo ucciso in Albania | arrestato il figlio del socio in affari

Cunardo, 27 settembre 2025 –  U n imprenditore italian o, originario di Cunardo, paesone dell’Alto Varesotto, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Si chiamava Edoardo Sarchi e aveva 44 anni. A eliminarlo, secondo i media albanesi, sarebbe stato il figlio del suo socio in affari.  La notizia è stata trasmessa nella mattinata di oggi, sabato 27 settembre, dalle autorità locali al consolato generale d’Italia a Valona. Subito l’informazione è stata passata al ministero degli Esteri. I funzionari della Farnesina si sono subito attivati, per mettersi in contatto con i familiari e organizzare l’operazione di rimpatrio del corpo, non appena saranno terminati gli atti di inchiesta relativi all’accaduto, circondato ancora da un alone di mistero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

