impossibile timbrare il biglietto ma mi hanno fatto la multa

Un'odissea, che si conclusa con una multa. Dal ritardo della corsa, alla calca con cui lottare per salire sul mezzo, fino alla multa ricevuta per un biglietto tenuto fra le mani non timbrato perché la macchina per l'erogazione e l'obliterazione dei biglietti era guasta: secondo Federica Tarallo di Montecchio, frazione di Vallefoglia il viaggio sull'autobus da Villa Fastiggi all'iper Rossini di Pesaro peggio di così non poteva andare alcuni giorni fa. "Ho preso alle 7.58 la linea CD che va al Campus di via Nanterre ed era strapieno – racconta – e non sono riuscita a timbrare il biglietto perché le macchinette non funzionavano.

