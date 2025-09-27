Impiegava lavoratori stranieri senza permesso specifico denunciato dai carabinieri

Latinatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impiegava lavoratori privi del permesso di soggiorno per lavoro: denunciato dai carabinieri. È accaduto a Latina, dove i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Cisterna, già noto alle forze di polizia, per avere impiegato lavoratori stranieri, privi del permesso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impiegava - lavoratori

Chiuso il banco di frutta e verdura che impiegava lavoratori in nero e irregolari

Glovo multata per 847mila euro in Spagna: a Siviglia impiegava lavoratori migranti non in regola

impiegava lavoratori stranieri senzaAssunzioni di badanti senza click day, chi può fare richiesta e come - Aperta una corsia preferenziale per le assunzioni di badanti oltre la quota di stranieri, ma solo per gli over 80 e le persone con disabilità ... Secondo quifinanza.it

Glovo multata per 847mila euro in Spagna: a Siviglia impiegava lavoratori migranti non in regola - Centrosinistra in stand by in Calabria, dove per la scelta del candidato alla guida della regione gli alleati si sono imposti un 'surplus' di lavoro. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Impiegava Lavoratori Stranieri Senza