Impiegava lavoratori stranieri senza permesso specifico denunciato dai carabinieri
Impiegava lavoratori privi del permesso di soggiorno per lavoro: denunciato dai carabinieri. È accaduto a Latina, dove i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Cisterna, già noto alle forze di polizia, per avere impiegato lavoratori stranieri, privi del permesso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: impiegava - lavoratori
Chiuso il banco di frutta e verdura che impiegava lavoratori in nero e irregolari
Glovo multata per 847mila euro in Spagna: a Siviglia impiegava lavoratori migranti non in regola
#Casapulla, controlli dei Carabinieri nei cantieri edili: durante un’ispezione in via Circumvallazione, destinata a lavori sulla rete idrica comunale, sono emerse gravi irregolarità. La società del casertano gestiva il cantiere senza autorizzazioni e impiegava tre la Vai su Facebook
Facciamo un esempio: Amazon impiega circa 11.000 lavoratori con visto H-1B. Se il costo annuo passasse da 10.000 a 100.000 dollari, l’azienda dovrebbe sostenere quasi un miliardo in più ogni anno. Per le prime 15 imprese americane, il conto complessiv - X Vai su X
Assunzioni di badanti senza click day, chi può fare richiesta e come - Aperta una corsia preferenziale per le assunzioni di badanti oltre la quota di stranieri, ma solo per gli over 80 e le persone con disabilità ... Secondo quifinanza.it
Glovo multata per 847mila euro in Spagna: a Siviglia impiegava lavoratori migranti non in regola - Centrosinistra in stand by in Calabria, dove per la scelta del candidato alla guida della regione gli alleati si sono imposti un 'surplus' di lavoro. Segnala ilfattoquotidiano.it