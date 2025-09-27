Imperia alla Spianata di Oneglia apre piazza Gaza
Studenti, sindacato, insegnanti e associazioni al presidio permanente: “Siamo una delle 100 piazze con la Palestina nel cuore, a fianco della Flotilla”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
PRESIDIO PERMANENETE IL 27 SETTEMBRE DALLE 15.00 ALLA SPIANATA DI IMPERIA (PIAZZA NINO BIXIO) Invitiamo tutti quanti al presidio permanente che si terrà, in occasione dello stato d'agitazione, il 27 a Imperia alla Spianata vicino Piazza Bixi
Imperia, alla Spianata di Oneglia apre "piazza Gaza" - Studenti, sindacato, insegnanti e associazioni al presidio permanente: "Siamo una delle 100 piazze con la Palestina nel cuore, a fianco della Flotilla"
