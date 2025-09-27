Imparare a usare al meglio smartphone posta elettronica e servizi online | il nuovo corso a Trebaseleghe

Padovaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Trebaseleghe promuove un percorso formativo dedicato a tutti i cittadini di tutte le età che desiderano acquisire maggiore autonomia e sicurezza nell’uso degli strumenti digitali. Il corso di cittadinanza digitale prevede nove incontri settimanali, ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imparare - usare

Modena, al via i nuovi corsi “Make It Modena” per imparare a usare PC e smartphone

Comandi è l’app per iPhone e Mac che tutti dovrebbero imparare ad usare. La guida completa

Facile Dae, un corso gratuito per imparare a usare il defibrillatore e fare il massaggio cardiaco

Imparare a usare al meglio smartphone, posta elettronica e servizi online: il nuovo corso a Trebaseleghe - Il corso di cittadinanza digitale prevede nove incontri settimanali, ogni mercoledì dalle 16. padovaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Imparare Usare Meglio Smartphone