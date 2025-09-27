Immobiliare | settimana negativa l’economia USA sorprende gli analisti

Si chiude una settimana negativa per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, con l’attenzione degli investitori ancora una volta puntata sulle banche centrali che muovono i tassi con effetti sul settore. Gli addetti non hanno accolto bene la resilienza dell’economia statunitense. Il balzo del PIL, infatti, non ha deposto a favore della riduzione dei tassi di interesse su cui gli investitori facevano tanto conto, dopo il primo taglio dell’anno deciso nella riunione di settembre. “Stop and go” dell’economia USA. I dati provenienti dall’economia americana che hanno gettato maggiore incertezza sulla possibilità di ulteriori tagli, prima della fine dell’anno, hanno rimesso in primo piano il tema della politica monetaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

