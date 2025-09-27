Immigrazione A Grosseto nasce l’Agorà
GROSSETO Un tavolo per favorire l’integrazione e l’accoglienza dei migranti nel territorio. È ’Agorà immigrazione” il nuovo coordinamento immigrazione del Terzo settore grossetano, costituito a settembre. Attualmente coinvolge 32 fondatori, con capofila l’Associazione Grosseto Città Solidale Ets, ma è aperto a nuove adesioni in tutto il territorio provinciale (con lettera di richiesta a [email protected]). L’obiettivo del coordinamento è valorizzare il ruolo attivo e coordinato delle realtà del Terzo settore locale, consolidare reti associative e avviare percorsi concreti di co-programmazione e co-progettazione con le istituzioni di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: immigrazione - grosseto
Sequestro a Grosseto: la Guardia di Finanza blocca un immobile acquistato con i proventi dell’immigrazione clandestina L’indagine, coordinata dalla Procura di Siena, ha fatto emergere un sistema gestito da un’organizzazione legata a cittadini bengalesi. P - facebook.com Vai su Facebook
Il terzo settore si unisce per l’inclusione: a Grosseto nasce "Agorà immigrazione" - Il Giunco - X Vai su X
Nasce Agorà immigrazione: il Terzo settore si unisce per l’inclusione - Nasce a Grosseto Agorà immigrazione grazie al Progetto Agorà: ecco di cosa si tratta e chi coinvolge il progetto ... msn.com scrive