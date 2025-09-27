Immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che vedete qui sopra è il QR Code che Netanyahu a sorpresa portava ieri sul bavero della giacca durante il suo intervento all'assemblea generale dell'Onu. Prima di inquadrarlo con il telefonino e accedere ai contenuti riflettete se vi va o no di vedere in faccia l'orrore. Sono le immagini senza censura né pietà del massacro di civili ebrei, compresi i bambini sgozzati, compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, selezionate tra le migliaia di foto e filmati in possesso di Israele. Sono immagini che - non solo per sensibilità umana, ma perché smentiscono la narrazione prevalente -, non vedrete mai nei dibattiti televisivi nei quali, viceversa, abbondano le prove degli orrori provocati dall'offensiva israeliana sui civili di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile

© Ilgiornale.it - Immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile

In questa notizia si parla di: immagini - forti

Grave incidente per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: immagini forti e lacrime sui social

Il motore della Formula 1? I dati. Così Lenovo fa «sfrecciare» le immagini più forti delle monoposto: «Bastano 320 millisecondi»

Milano, il video-choc del cieco massacrato dai marocchini: immagini forti

immagini forti sconsigliate pubblicoImmagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile - Giusto provare a mettere un freno alla furia di Netanyahu, ma per ragionare su quello che è successo bisogna partire da queste immagini che Israele, attraverso l'espediente del QR Code esibito dal pre ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Immagini Forti Sconsigliate Pubblico