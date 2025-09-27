Quello che vedete qui sopra è il QR Code che Netanyahu a sorpresa portava ieri sul bavero della giacca durante il suo intervento all'assemblea generale dell'Onu. Prima di inquadrarlo con il telefonino e accedere ai contenuti riflettete se vi va o no di vedere in faccia l'orrore. Sono le immagini senza censura né pietà del massacro di civili ebrei, compresi i bambini sgozzati, compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, selezionate tra le migliaia di foto e filmati in possesso di Israele. Sono immagini che - non solo per sensibilità umana, ma perché smentiscono la narrazione prevalente -, non vedrete mai nei dibattiti televisivi nei quali, viceversa, abbondano le prove degli orrori provocati dall'offensiva israeliana sui civili di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile