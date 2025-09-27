Imbratta un muro con la bomboletta e reagisce ai poliziotti | denunciato un giovane in piazza Pertini ad Ancona

Un giovane writer è stato denunciato ad Ancona per deturpamento e resistenza dopo essere stato sorpreso a imbrattare un muro con spray.

