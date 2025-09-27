Imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica 3 morti

Quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 set. (askanews) - Al largo di Gravelines, nord della Francia, migranti, alcuni con indosso i giubbotti di salvataggio, sono saliti a bordo di tre imbarcazioni sovraccariche per tentare di attraversare la Manica e raggiungere il Regno Unito. Lo scrive Afp, aggiungendo che due donne somale sono morte nella notte tra venerdì e sabato durante il tentativo di attraversare la Manica, nella regione francese del Pas-de-Calais, mentre il corpo di un altro migrante è stato recuperato in un canale a Gravelines. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la manica 3 morti

© Quotidiano.net - Imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica, 3 morti

In questa notizia si parla di: imbarcazioni - cariche

imbarcazioni cariche migranti cercanoImbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica, 3 morti - Al largo di Gravelines, nord della Francia, migranti, alcuni con indosso i giubbotti di salvataggio, sono saliti a bordo di tre imbarcazioni sovraccariche per tentare di att ... Lo riporta libero.it

Bulgaria, sequestrati quasi 70 gommoni destinati al traffico di migranti nella Manica - Le imbarcazioni, prodotte da aziende turche sconosciute, vengono inviate smontate in spedizioni multiple per evitare sospetti. it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Imbarcazioni Cariche Migranti Cercano