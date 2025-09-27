Imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica 3 morti
Roma, 27 set. (askanews) - Al largo di Gravelines, nord della Francia, migranti, alcuni con indosso i giubbotti di salvataggio, sono saliti a bordo di tre imbarcazioni sovraccariche per tentare di attraversare la Manica e raggiungere il Regno Unito. Lo scrive Afp, aggiungendo che due donne somale sono morte nella notte tra venerdì e sabato durante il tentativo di attraversare la Manica, nella regione francese del Pas-de-Calais, mentre il corpo di un altro migrante è stato recuperato in un canale a Gravelines. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
