Si chiude come da attese con un “ fallimento totale ” (copyright Rocco Palombella, segretario generale della Uilm) la gara per l’acquisizione degli asset di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, riaperta dopo che le trattative con Baku steel si erano concluse con il ritiro del gruppo azero. Per l’ex Ilva sono state presentate in totale dieci offerte, hanno fatto sapere i commissari, ma solo due riguardano l’intero complesso aziendale: quelle dei fondi Bedrock Industries e della cordata tra Flacks Group e Steel Business Europe. Il colosso indiano Jindal si è invece ufficialmente sfilato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, Jindal è fuori: in corsa per l’intero gruppo solo i fondi Bedrock e Flacks group. Uilm: “Flop di Urso e commissari, ora nazionalizzare”