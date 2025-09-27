Ilva 10 offerte per acquisto impianti

16.25 Sono 10 le offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva, giunte entro il termine fissato alla mezzanotte del 26 settembre. Lo annunciano i tre commissari straordinari di Acciaierie e i tre di Ilva. Tra le offerte ricevute, due sono per tutti i complessi aziendali, otto sono le offerte interessate a singoli asset. A queste si aggiunge una ulteriore offerta, presentata da un soggetto politico, che non corrisponde ai criteri della gara. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

