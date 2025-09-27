La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 27 settembre. Preoccupazione in tutto il mondo per la convocazione straordinaria da parte del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, di centinaia di generali e ammiragli americani da tutto il mondo martedì prossimo a Quantico, in Virginia. Fonti interne hanno riferito che la convocazione improvvisa ha suscitato numerose speculazioni: si ipotizzano un test fisico collettivo, un briefing sullo stato del Dipartimento della Difesa o, in scenari più estremi, un possibile licenziamento di massa di alti ufficiali. La decisione di riunire così tanti vertici militari contemporaneamente è considerata «molto insolita» e ha già sollevato preoccupazioni in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø