Ilaria Salis Schlein | Pd continuerà a sostenere stato di diritto

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io sono contenta del voto che c’è stato nella commissione competente del Parlamento europeo a difesa dello stato di diritto, perché sanno tutti che in Ungheria non ci può essere un processo giusto, quindi il Partito democratico continuerà a stare su questa posizione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Arcigay a Roma, commentando la decisione di FI di votare a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis in Commissione a Bruxelles, in vista del voto dell’aula. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ilaria salis schlein pd continuer224 a sostenere stato di diritto

© Lapresse.it - Ilaria Salis, Schlein: “Pd continuerà a sostenere stato di diritto”

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Ilaria Salis, l'avvocato: «Con l'immunità l'annullamento del processo è tecnico» VIDEO - «L'annullamento eventuale del processo penale a carico di Ilaria Salis, annunciato dal giudice in caso l'immunità dell'eurodeputata non verrebbe ... Lo riporta ilgazzettino.it

Ilaria Salis, Schlein: “Pd continuerà a sostenere stato di diritto” - "Io sono contenta del voto che c'è stato nella commissione competente del Parlamento europeo a difesa dello stato di diritto, ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Schlein Pd