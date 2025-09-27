Ilaria Salis dopo la gioia il tonfo | l’annuncio appena arrivato
«Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole». Con queste parole, pronunciate dal palco della festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento), il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha chiarito la posizione del suo partito in merito alla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata Ilaria Salis. La vicenda giudiziaria di Salis resta infatti al centro del dibattito politico. L’europarlamentare, eletta a Bruxelles nelle liste di Avs, è stata arrestata a Budapest nel febbraio 2023, accusata di aver preso parte a scontri con militanti neonazisti ungheresi durante una contromanifestazione antifascista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Tajani: “Ilaria Salis? Voteremo per la revoca dell’immunità” - X Vai su X
La Commissione giuridica (Juri) del parlamento europeo ha respinto la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra (Avs), accusata tra l’altro di aver aggredito due neonazisti. Dopo oltre un anno di deten - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, dopo il primo voto in commissione l'eurodeputata mantiene l'immunità - Il 7 ottobre sarà la volta del Parlamento europeo pronunciarsi ... Lo riporta wired.it
Ilaria Salis non perde l'immunità, il Parlamento Ue respinge la revoca: le reazioni del padre e di Salvini - Primo voto al Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis: le reazioni, dal padre dell'eurodeputata a Salvini ... Come scrive virgilio.it