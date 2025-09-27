Ilaria Salis dopo la gioia il tonfo | cosa succede

Tvzap.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– «Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole». Con queste parole, espresse durante una manifestazione di Forza Italia a Telese Terme, il vicepremier Antonio Tajani ha chiarito in modo perentorio la linea del suo partito sulla delicata questione dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis. . La vicenda ha assunto una rilevanza centrale nel dibattito politico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ilaria salis dopo la gioia il tonfo cosa succede

© Tvzap.it - Ilaria Salis, dopo la gioia il tonfo: cosa succede

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis dopo gioiaIlaria Salis, dopo il primo voto in commissione l'eurodeputata mantiene l'immunità - Il 7 ottobre sarà la volta del Parlamento europeo pronunciarsi ... Lo riporta wired.it

“Non è reato”: arriva la sentenza che fa felice Ilaria Salis - Colpo di scena: Ilaria Salis esulta e mette in evidenza una sentenza molto importante relativa all'occupazione per necessità. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Dopo Gioia