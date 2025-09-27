Il volo per Milano non parte passeggeri lasciati a terra al Gino Lisa | Motivi operativi

Caos questa mattina all’aeroporto Gino Lisa di Foggia. I passeggeri del volo per Milano delle 10:05 sono rimasti a terra. Alle 11.30 dovevano essere già arrivati a destinazione, ma erano ancora allo scalo foggiano e hanno perso la pazienza.La compagnia Lumiwings si è limitata a comunicare che il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: volo - milano

