L’ex primo ministro francese Nikola Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere, ma la moglie Carla Bruni non ha gradito la presenza dei giornalisti fuori dall’aula del processo. Il politico sarà sottoposto alla reclusione dopo il verdetto dei giudici, che hanno fatto luce sui finanziamenti illegali provenienti dalla Libia di Muammar Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007. La moglie, che in passato si era detta “felice di non essere più italiana” dopo aver ottenuto la cittadinanza francese, ha strappato il microfono di un giornalista di Mediapart che si trovava sul posto per documentare l’accaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il video della crisi di nervi di Carla Bruni col microfono strappato al cronista fa il giro del web. E Sarkozy muto

