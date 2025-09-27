Il vescovo Corazza sarà in visita pastorale a Forlimpopoli | previsto l' incontro con il consiglio comunale

Dal 29 settembre al 5 ottobre il vescovo Livio Corazza sarà in visita pastorale a Forlimpopoli. Incontrerà le comunità parrocchiali di San Pietro, San Ruffillo e Santo Spirito, accompagnato dal parroco don Stefano Pascucci e dal cappellano don Francesco Agatensi. Il programma si annuncia intenso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

