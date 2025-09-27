Il vescovo Beschi | Il nuovo museo Bernareggi | un gesto di resistenza e di costruzione delle ragioni della pace

L’inaugurazione del nuovo Museo Diocesano Bernareggi cade certamente in una stagione particolare: il Giubileo dei ‘Pellegrini di Speranza’, a cui fa da contraltare il travagliato momento storico che stiamo vivendo, segnato da conflitti e divisioni. Nel suo intervento a conclusione della cerimonia di inaugurazione del nuovo Museo Diocesano sabato 27 settembre, il vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi ha voluto porre l’accento sulla capacità e sulla responsabilità de ‘il Bernareggi’ di essere luce nel buio dei tempi che stiamo attraversando: “Questo Museo Diocesano rappresenta un gesto di resistenza e di costruzione delle ragioni della pace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

