"La realtà mi terrorizza, preferisco inventare i miei ‘demoni’.". Ed è proprio insieme a loro, nel 40esimo anniversario dell’uscita dell’omonima pellicola che ha segnato l’horror italiano, che Lamberto Bava (nella foto) chiuderà la 21esima edizione del Lucca Film Festival. Domani alle 21 al cinema Centrale sarà proiettata la versione restaurata in 4K del capolavoro del 1985, con il regista presente in sala per parlare del suo romanzo ‘Demoni. La rinascita’, un riadattamento nell’epoca digitale degli ‘zombie’ di oggi. Partiamo da qua. In una realtà che fa paura, quanto è labile il confine con la finzione spaventosa? "I film sono sempre una finzione, e l’horror appartiene al fantastico: è uno spavento che può fare piacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il vero horror? E’ questa realtà“. Il regista Lamberto Bava si racconta