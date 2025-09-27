Il vero horror? E’ questa realtà Il regista Lamberto Bava si racconta
"La realtà mi terrorizza, preferisco inventare i miei ‘demoni’.". Ed è proprio insieme a loro, nel 40esimo anniversario dell’uscita dell’omonima pellicola che ha segnato l’horror italiano, che Lamberto Bava (nella foto) chiuderà la 21esima edizione del Lucca Film Festival. Domani alle 21 al cinema Centrale sarà proiettata la versione restaurata in 4K del capolavoro del 1985, con il regista presente in sala per parlare del suo romanzo ‘Demoni. La rinascita’, un riadattamento nell’epoca digitale degli ‘zombie’ di oggi. Partiamo da qua. In una realtà che fa paura, quanto è labile il confine con la finzione spaventosa? "I film sono sempre una finzione, e l’horror appartiene al fantastico: è uno spavento che può fare piacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vero - horror
Nuovo film horror di mads mikkelsen: l’emozione supera il vero incontro con hannibal
La valle dei sorrisi, è arrivato al cinema un film horror italiano finalmente vero e nuovo che conosce la strada giusta e la percorre
Gnome cave: il vero problema dell’AI writing secondo james rolfe nel suo horror young adult
Festa di Halloween Appuntamento giovedì 31 ottobre, a partire dalle 17.30 con una divertentissima parata itinerante che partirà da piazza Roma per giungere in via Martiri della Liberazione. Un vero e proprio circo horror con streghe, zombie, stregoni e ma - facebook.com Vai su Facebook