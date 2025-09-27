Il ventenne che sfida i cartelli | la caccia globale a ‘Pequeño J’

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sbircia la Notizia Magazine racconta la frenetica caccia a un signore della droga appena ventenne, Tony Janzen Valverde Victoriano, noto come Pequeño J; una figura capace di intrecciare traffico di droga e omicidi rituali che terrorizzano il Cono Sud. Una giovinezza bruciata nell’ombra dei cartelli La città in cui ha visto la luce, il dipartimento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il ventenne che sfida i cartelli la caccia globale a 8216peque241o j8217

© Sbircialanotizia.it - Il ventenne che sfida i cartelli: la caccia globale a ‘Pequeño J’

In questa notizia si parla di: ventenne - sfida

Emma Mazzenga, 92 anni e un fisico da ventenne: così il suo corpo sfida la scienza

Dieci F-35 a Porto Rico: la mossa Usa contro i cartelli della droga nei Caraibi - 35 a Porto Rico, come parte di una strategia di rafforzamento militare nei Caraibi volta a colpire i cartelli della droga. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Ventenne Sfida Cartelli Caccia