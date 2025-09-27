Il tuo gatto si comporta in maniera strana quando sei malato? Il motivo è incredibile

Chi convive con un gatto lo sa: quando non ci sentiamo bene, il nostro amico felino sembra accorgersene. Improvvisamente, passa più tempo vicino al nostro letto, ci osserva con maggiore attenzione e cerca il contatto fisico. Ma come fanno i gatti a percepire il nostro malessere? Non si tratta di magia, ma di un olfatto straordinariamente sviluppato. Secondo la veterinaria Ana Ramírez, i felini possiedono sensi molto più acuti dei nostri, in particolare l'olfatto. Questo permette loro di rilevare variazioni chimiche nell'organismo, come quelle associate alla febbre o ai cambiamenti nell'alito e nell'urina tipici di alcune malattie.

