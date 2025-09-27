Il tragico incidente aereo in cui sono morti 4 giovani piloti di Ghedi

Bresciatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro i morti in quella tragica circostanza: il tenente colonnello Pietro Franzoni, 38 anni e originario di Bologna, marito e padre di due figli; il capitano Leonardo Lanzo, 31 anni di Taranto, marito e padre di tre figli; il capitano Gioacchino Aragona, 29 anni da Messima; il capitano Paolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Bagnolo Cremasco: motociclista 39enne muore dopo lo schianto contro il guardrail

tragico incidente aereo cuiIl tragico incidente aereo in cui sono morti 4 giovani piloti di Ghedi - Quattro i morti in quella tragica circostanza: il tenente colonnello Pietro Franzoni, 38 anni e originario di Bologna, marito e padre di due figli; il capitano Leonardo Lanzo, 31 anni di Taranto, mari ... Scrive bresciatoday.it

tragico incidente aereo cuiTv sotto shock, la nota conduttrice è morta in un incidente aereo: “Sì, c’era anche lei!” - Quando una voce si spegne all'improvviso, un silenzio assordante cala su chi l'ha amata. Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Aereo Cui