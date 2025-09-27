Il Terre di Castelli cerca il bis
Sono ben 11 gli anticipi che oggi (ore 15) riguardano le modenesi. In Eccellenza dopo essersi sbloccato il Terre di Castelli (ko Tzvetkov e Barbolini) riceve il Nibbiano (out Ababio). In Promozione la Sanmichelese (unica a punteggio pieno, ma è a -1 dal Medolla SF perché ha già riposato) se la vede col Casalgrande: Azzurro non ha Ferrari, Casini e Minutolo, in dubbio Farina, nei reggiani in dubbio Moscardini. Le altre gare: Madonnina-Boca Barco (Prima C), Colombaro-Smile e Atl. Spm-Valsa (Prima D), Reggiolo-Possidiese (Seconda E), Bazzanese-Zocca (15,30 Seconda G), Sermide-A. Valli (15,30 Seconda H), Serramazzoni-Vignolese (Terza A), Sanfa-Sozzigalli e Manzolino-San Damaso Monari U21 (Terza B). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Eccellenza, il piano Terre di Castelli-Spal. Galli rassicura: "Progetto giovanile intatto»
“Cantasindaco”: i sindaci dell’Unione Terre di Castelli in gara canora per sostenere l’inclusione
Calcio Dilettanti, domani in campo. Terre di Castelli, Guidone è ancora in dubbio. Al ’Ferrari’ di Maranello l’ingresso è gratuito
Torna il BLA BLA Festival dell'Infanzia 10, 11, 12 ottobre 2025 Unione Terre di Castelli e Montese - facebook.com Vai su Facebook
