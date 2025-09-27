Il Tennis Club di San Leo sfrattato dal Comune | Eravamo qui da 30 anni

È il circolo tennis che ha lanciato Lucia Bronzetti, fresca vincitrice con l’Italia della seconda Billie Jean King (la Coppa Davis femminile) consecutiva. Ma ora il Tennis Club Valmarecchia di Pietracuta a San Leo è stato costretto a far le valigie. Dopo 30 anni non gestirà più gli impianti di tennis e padel in paese. "Con un provvedimento sorprendente, senza preavviso e senza dialogo – attaccano dal circolo – il Comune di San Leo ha imposto di lasciare la struttura. La convenzione era scaduta? Abbiamo più volte sollecitato il Comune per dare continuità alla gestione: le richieste sono state sempre inascoltate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

