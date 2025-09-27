Il Tennis Club di San Leo sfrattato dal Comune | Eravamo qui da 30 anni
È il circolo tennis che ha lanciato Lucia Bronzetti, fresca vincitrice con l’Italia della seconda Billie Jean King (la Coppa Davis femminile) consecutiva. Ma ora il Tennis Club Valmarecchia di Pietracuta a San Leo è stato costretto a far le valigie. Dopo 30 anni non gestirà più gli impianti di tennis e padel in paese. "Con un provvedimento sorprendente, senza preavviso e senza dialogo – attaccano dal circolo – il Comune di San Leo ha imposto di lasciare la struttura. La convenzione era scaduta? Abbiamo più volte sollecitato il Comune per dare continuità alla gestione: le richieste sono state sempre inascoltate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tennis - club
Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00
Al Tennis Club Torricelle il rock'n'roll dello Stefano Martini Trio
Un viaggio sonoro coi Jukebox al Tennis Club Torricelle
HEAD EXPERIENCE DAY al Tennis Club Vomero. Appuntamento domenica 28 settembre con il ritorno al nostro circolo dell’ormai tradizionale Head Experience Day, l’evento ufficiale della Head, tanto atteso dagli appassionati. Nel programma prove in camp - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Twitter! Chi secondo voi sarà il prossimo giocatore a vincere uno Slam al di fuori del duo Sinner/Alcaraz? Con i commenti più interessanti facciamo un video su TikTok! - X Vai su X
Il Tennis Club di San Leo sfrattato dal Comune: "Eravamo qui da 30 anni" - Lo storico circolo di Pietracuta ha lanciato Lucia Bronzetti e tanti altri talenti. msn.com scrive
Pietracuta, Tennis Club "sfrattato" dai campi: il sindaco spiega i motivi - I campi di tennis e padel di Pietracuta, nel Comune di San Leo, andranno a bando a settembre 2026, dopo gli anni di gestione del Tennis Club Valmarecchia. Lo riporta altarimini.it