Il teatro salirà fino alle stelle Spettacoli e concerti a Nova Milanese
Al via la campagna abbonamenti per la stagione teatrale che debutterà l’11 ottobre con “Fino alle stelle“, una scalata in musica lungo lo Stivale con il Teatro de Gli Incamminati. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in Villa Brivio durante due mattinate dedicate, oggi dalle 10 alle 13 e sabato 4 ottobre, negli stessi orari. La stagione, curata con la direzione artistica di Corrado Accordino, si intitola “Ho dentro di me tutti i sogni del mondo“. Sarà Valeria Cavalli a fare alzare di nuovo il sipario il 25 ottobre con lo spettacolo “Una mamma di troppo“ (foto). La stagione, che proseguirà fino al 28 marzo, vedrà una alternanza di spettacoli di prosa e concerti, tra cui quelli con il sogno americano o con le grandi musiche della tv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
