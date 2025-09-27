Il successo di La forza di una donna rivoluziona il pomeriggio di Canale 5 | slitta il daytime di Amici 25

Il pomeriggio televisivo di Canale 5 si prepara a vivere un’importante trasformazione a partire da lunedì 29 settembre. Il motivo? Il sorprendente successo della soap opera turca La forza di una donna, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano con ascolti da record e una fedeltà crescente. Questo boom di consensi ha spinto Mediaset a rivedere i propri piani, modificando la programmazione pomeridiana e facendo slittare l’atteso ritorno del daytime di Amici 25, il talent show firmato Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

