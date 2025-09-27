Il solito Nico Paz non basta al Como La Cremonese fa 1-1 con Baschirotto
La squadra di Fabregas passa in vantaggio al 32' con l'argentino ma nella ripresa si spegne e arriva il pareggio di testa del difensore. Nel finale espulso Jesus Rodriguez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
