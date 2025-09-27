Il sogno del sindaco Occa | Un paese all’avanguardia
Massimiliano Occa, 37 anni, geometra, dal giugno del 2024 è sindaco di Ceriano Laghetto, alla guida di una lista civica di centrosinistra protagonista poco più di un anno fa di un clamoroso ribaltone, dopo 15 anni di amministrazione targata Lega e centrodestra. Da sempre legato all’oratorio, dove ha svolto anche i ruoli di educatore e allenatore, è tra i volontari anche nella Pro Loco e dopo la sua elezione ha deciso di prendersi un’aspettativa dal posto di lavoro per fare il sindaco a tempo pieno. Come si vive a Ceriano Laghetto? "A Ceriano si vive bene perché c’è ancora un clima autentico di comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
