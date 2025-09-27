Il sindaco di Modena concede la cittadinanza a un giornalista palestinese È polemica
Modena "adotta" un palestinese. Il sindaco del capoluogo emiliano Massimo Mezzetti ha annunciato la sua intenzione di concedere la cittadinanza onoraria per Wael Al-Dahdouh, capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha perso 12 familiari negli attacchi israeliani, tra cui la moglie e tre figli. L'annuncio, fatto dal sindaco all'apertura del Dig Festival, il principale festival europeo di giornalismo investigativo iniziato due giorni fa, arriva a due mesi di distanza dall'incontro che Mezzetti ha avuto con Al-Dahdouh, il giornalista palestinese, rimasto ferito mentre lavorava. Con questa proposta, spiega una nota, Modena si schiera "a strenua difesa della libertà di stampa" mentre nella Striscia di Gaza "sono 248 i giornalisti palestinesi uccisi e a quelli internazionali Israele vieta l'ingresso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
