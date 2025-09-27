Il sequestro-lampo sconvolge il Ragusano | rientrato il ragazzo scomparso
(Foto TG1) Un commando armato, due auto e un sequestro lampo nel cuore di Vittoria. È iniziata così la vicenda che ha tenuto per 24 ore col fiato sospeso la cittadina del Ragusano e che si è conclusa questa sera con un colpo di scena: il diciassettenne rapito si è presentato spontaneamente al commissariato, in buone condizioni di salute. Ora sta rispondendo alle domande degli investigatori, ma il caso resta avvolto da molti interrogativi. Le 24 ore di mistero. Il giovane era stato prelevato la sera precedente da due uomini armati e incappucciati, giunti a bordo di due auto. Un’azione rapida e decisa: il minore è stato isolato dal gruppo di coetanei con cui era in compagnia, chiamato per nome, costretto a lasciare a terra il cellulare e poi fatto salire su un veicolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
