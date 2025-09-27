Il sequestro-lampo di Vittoria | esclusa la pista dell' estorsione Il 17enne | Non mi hanno picchiato avevano l' accento locale

Stava camminando verso casa quando un amico lo ha riconosciuto, lo ha fatto salire in auto e lo ha accompagnato in commissariato a Vittoria. Così si è chiusa la vicenda del 17enne sequestrato giovedì sera nel Ragusano, ora libero e già ascoltato dagli inquirenti. Le indagini Il procuratore capo di Ragusa Francesco Puleio, affiancato dal sostituto Monica Monego, dal questore Marco Ciambra, dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il sequestro-lampo di Vittoria: esclusa la pista dell'estorsione. Il 17enne: "Non mi hanno picchiato, avevano l'accento locale"

