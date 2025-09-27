Il sequestro-lampo di Vittoria | esclusa la pista dell' estorsione Ecco cosa è successo
Stava camminando verso casa quando un amico lo ha riconosciuto, lo ha accolto nella sua auto e accompagnato in commissariato a Vittoria. Queste le ultime cose che si sanno: il 17enne, vittima di un rapimento a Vittoria, nel Ragusano da ieri è libero ed è stato subito sentito dagli inquirenti. «Devo dare atto a impegno delle forze dell’ordine e procura per avere svolto gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sequestro - lampo
Il sequestro-lampo di Vittoria: esclusa la pista dell'estorsione. Ecco cosa è successo - Secondo quanto risulta dal gruppo dei ragazzi che hanno assistito ai fatti ad agire, prelevando il diciassettenne, sarebbe stato un commando di 4 persone ... Come scrive msn.com
Il giallo del sequestro-lampo: il procuratore di Ragusa: “Ancora molti i lati oscuri” VIDEO - “La vicenda si è chiusa nel migliore dei modi con il rientro del ragazzo a casa, ma le indagini continuano”, così il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio sul caso del 17enne che è stato sotto seque ... Scrive lasicilia.it