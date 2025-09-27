Il sequestro lampo del 17enne a Vittoria | Mi hanno tenuto in campagna non so dove Il giallo sul movente e il possibile collegamento con la mafia locale
Sono momenti di festa a Vittoria, cittadina nel Ragusano che questa notte ha tirato un sospiro di sollievo dopo che il 17enne sequestrato in piazza si è presentato da solo in commissariato. Ma il mistero sulla vicenda rimane e i dubbi sono più delle risposte. Rimane anche il timore tra gli abitanti che la cittadina possa ripiombare nei periodi bui degli anni Ottanta e Novanta. Ora la priorità è dare un volto e un nome ai rapitori. «Non c’è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene», ha chiarito il procuratore di Ragusa Francesco Puleio, escludendo l’ipotesi del sequestro a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sequestro - lampo
Sequestro lampo del 15enne a Napoli: indagato il padre, riciclaggio dei soldi del clan
Drammatico e violento sequestro lampo di persona in Puglia, imprenditore picchiato e depredato: 7 arresti
Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene
“Mi hanno tenuto in campagna, ma non so dove”. Il giallo del sequestro lampo di un 17enne a Vittoria - X Vai su X
La Polizia di Stato ha arrestato sette persone nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ritenute responsabili di un sequestro lampo a scopo di rapina nei confronti di un titolare di un’agenzia di scommesse sportive. Le indagini hanno fatto luce anche su un tentat - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro lampo del 17enne a Vittoria, i punti che non tornano: giallo sul movente - L’auto del commando ripresa dalle telecamere di sorveglianza ... Scrive quotidiano.net
Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione - Le indagini proseguono su tutte le altre ipotesi investigative. Da rtl.it