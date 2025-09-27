Il sequestro lampo del 17enne a Vittoria | Mi hanno tenuto in campagna non so dove Il giallo sul movente e il possibile collegamento con la mafia locale

Sono momenti di festa a Vittoria, cittadina nel Ragusano che questa notte ha tirato un sospiro di sollievo dopo che il 17enne sequestrato in piazza si è presentato da solo in commissariato. Ma il mistero sulla vicenda rimane e i dubbi sono più delle risposte. Rimane anche il timore tra gli abitanti che la cittadina possa ripiombare nei periodi bui degli anni Ottanta e Novanta. Ora la priorità è dare un volto e un nome ai rapitori. «Non c’è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene», ha chiarito il procuratore di Ragusa Francesco Puleio, escludendo l’ipotesi del sequestro a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Open.online