Il senatore M5S Croatti in diretta dalla Flottilla | Grazie ai piacentini al presidio

Ilpiacenza.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOVIMENTO 5 STELLE PIACENZA: VICINANZA ALLA FLOTILLA PER GAZA, GRAZIE AL SENATORE CROATTI PER LA SUA TESTIMONIANZA DIRETTA  Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime «la sua più profonda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: senatore - croatti

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Polo avicolo di Maiolo verso l'apertura, il senatore Croatti (M5s): "Da sempre contrari, vigileremo"

senatore m5s croatti diretta“Siamo sotto attacco”: la denuncia di Croatti e Scotto dalla Sumud Flotilla - Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, intorno all’una del mattino, la Sumud Flotilla ha denunciato un attacco in acque internazionali, davanti all’isola di ... chiamamicitta.it scrive

senatore m5s croatti direttaMarco Croatti, il senatore M5S in mare sulla Flotilla: «Le bombe facevano tremare e volare tutto. Battiamo bandiera italiana, vale come un attacco in Italia» - Il senatore riminese del Movimento Cinque Stelle sta partecipando alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla che veleggia nel Mediterraneo per trasportare aiuti verso Gaza. Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Senatore M5s Croatti Diretta