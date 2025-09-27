Il senatore M5S Croatti in diretta dalla Flottilla | Grazie ai piacentini al presidio

MOVIMENTO 5 STELLE PIACENZA: VICINANZA ALLA FLOTILLA PER GAZA, GRAZIE AL SENATORE CROATTI PER LA SUA TESTIMONIANZA DIRETTA Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime «la sua più profonda.

Oggi ho partecipato al presidio in Darsena a Ravenna assieme ad altri attivisti in sostegno alla Global Sumud Flottiglia, attaccata nei giorni scorsi mentre portava avanti una missione di pace, solidarietà e giustizia. Accanto al nostro senatore Marco Croatti, a c - facebook.com Vai su Facebook

Il senatore del M5s Marco Croatti si trova sulla Global Sumud Flotilla, in particolare sulla nave Morgana, che batte bandiera italiana ed è stata colpita da droni questa notte - X Vai su X

“Siamo sotto attacco”: la denuncia di Croatti e Scotto dalla Sumud Flotilla - Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, intorno all’una del mattino, la Sumud Flotilla ha denunciato un attacco in acque internazionali, davanti all’isola di ... chiamamicitta.it scrive

Marco Croatti, il senatore M5S in mare sulla Flotilla: «Le bombe facevano tremare e volare tutto. Battiamo bandiera italiana, vale come un attacco in Italia» - Il senatore riminese del Movimento Cinque Stelle sta partecipando alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla che veleggia nel Mediterraneo per trasportare aiuti verso Gaza. Scrive corrieredibologna.corriere.it