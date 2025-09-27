Immaginate un futuro in cui un semplice integratore, derivato da un piacere quotidiano, possa aiutare a rallentare i segni del tempo e a proteggere l’organo più vitale. Sembra un sogno, eppure la scienza sta iniziando a svelare il potenziale incredibile dell’estratto di cacao. Questo, infatti, potrebbe essere un alleato insospettabile nella lotta contro l’invecchiamento e le malattie cardiovascolari. Una recente e vasta ricerca, parte del celebre studio COSMOS, ha infatti evidenziato come i flavanoli del cacao possano ridurre un marcatore chiave dell’infiammazione legata all’età, aprendo nuove prospettive per la salute del cuore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il segreto per invecchiare meglio è nel cacao? La scienza svela una scoperta sorprendente per il cuore