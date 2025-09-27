Il segreto per invecchiare meglio è nel cacao? La scienza svela una scoperta sorprendente per il cuore
Immaginate un futuro in cui un semplice integratore, derivato da un piacere quotidiano, possa aiutare a rallentare i segni del tempo e a proteggere l’organo più vitale. Sembra un sogno, eppure la scienza sta iniziando a svelare il potenziale incredibile dell’estratto di cacao. Questo, infatti, potrebbe essere un alleato insospettabile nella lotta contro l’invecchiamento e le malattie cardiovascolari. Una recente e vasta ricerca, parte del celebre studio COSMOS, ha infatti evidenziato come i flavanoli del cacao possano ridurre un marcatore chiave dell’infiammazione legata all’età, aprendo nuove prospettive per la salute del cuore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: segreto - invecchiare
“Ho 36 anni ma vengo scambiato per un adolescente. Il mio segreto per non invecchiare mai? È Dio”: lo confessa Luan Reis Oliviera
Secondo la maggior parte delle persone intervistate dall’Osservatorio Nestlé, la vecchiaia inizia quando si smette di fare progetti.? Ma il segreto per invecchiare bene sta nei piccoli gesti: una risata, una passeggiata, il silenzio… e l’amore incondizionato di - facebook.com Vai su Facebook