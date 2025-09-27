Il sale di Cervia al Papa attraverso il cammino del sale | sabato la partenza dei pellegrini

E’ iniziato oggi sabato 27 settembre Il cammino del sale di Cervia, che culminerà con la consegna dell’oro bianco a Papa Leone XIV. Iniziativa oramai consolidata, quest’anno toccherà 9 tappe che si snoderanno lungo le antiche via Romea Germanica e via Flaminia. Sulla scia delle vie dei pellegrini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

