Il sale di Cervia al Papa attraverso il cammino del sale | sabato la partenza dei pellegrini
E’ iniziato oggi sabato 27 settembre Il cammino del sale di Cervia, che culminerà con la consegna dell’oro bianco a Papa Leone XIV. Iniziativa oramai consolidata, quest’anno toccherà 9 tappe che si snoderanno lungo le antiche via Romea Germanica e via Flaminia. Sulla scia delle vie dei pellegrini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: sale - cervia
Sapore di Sale 2025: Cervia celebra l’oro bianco tra storia, gusto e identità
Attesi oltre 6mila atleti: a Cervia sale la 'febbre' per l'Ironman 2025
Cervia celebra il suo sale. Festa tra musica e gusto
Il 26-27-28 SETTEMBRE 2025 dalle ore 11:00 alle 23:00 si terrà la 7ª edizione della @mima_tattoo_convention presso i Magazzini del Sale di Cervia. Saranno presenti artisti rinomati in tutto il mondo, dove sarà possibile tatuarsi anche in giornata. Inoltre all’e - facebook.com Vai su Facebook
Da Cervia a Papa Leone XIV: i pellegrini con il sale arriveranno a Roma il 7 ottobre dopo 9 tappe - Come ogni anno, anche quest'anno il sale di Cervia sarà donato al Papa attraverso il cammino del sale, partito oggi sabato 27 settembre. Scrive ravennanotizie.it
“Portiamo il sale di Cervia a Papa Leone”: è iniziata l’avventura dei camminatori fino a Roma - E’ iniziato oggi sabato 27 settembre “Il cammino del sale di Cervia”, che culminerà con la consegna dell’oro bianco a Papa Leone XIV. Riporta corriereromagna.it