‘Il rumore del lutto’ arriva alla sua 19esima edizione | così torna al centro la riflessione sulla morte
“Morire è come il tramonto di un giorno senza tempo, un momento in cui l’infinito si fa custode di ogni colore e l’orizzonte si allunga nel sempre. Con queste parole, desidero aprire una riflessione su un tema tanto universale quanto inevitabilmente complesso: la morte. Il tema è il grande enigma che accompagna ogni forma di vita, un confine sfuggente che collega l’esistenza a un mistero insondabile. In un’epoca in cui la cultura dominante tende a relegarla ai margini del discorso pubblico, risulta più che mai necessario riportarla al centro delle nostre riflessioni, non per demistificarla, ma per restituirle dignità e significato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il Rumore del Lutto, grandi ospiti: da Gavin Friday (unica data italiana), Blixa Bargeld, Morgan e Beatrice Antolini
’Il Rumore del Lutto’: "Il Festival del dialogo sulla vita e la morte"
Da domani torna Il Rumore del Lutto - L'INVISIBILE Tra gli ospiti di questa edizione, segnaliamo Teho Teardo - Blixa Bargeld - Gavin Friday - Gianni Maroccolo - Hugo Race - Beatrice Antolini - Ash Code e tanti altri - facebook.com Vai su Facebook
“L’Invisibile”: torna “Il Rumore del Lutto” 19° edizione - X Vai su X