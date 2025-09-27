‘Il rumore del lutto’ arriva alla sua 19esima edizione | così torna al centro la riflessione sulla morte

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Morire è come il tramonto di un giorno senza tempo, un momento in cui l’infinito si fa custode di ogni colore e l’orizzonte si allunga nel sempre. Con queste parole, desidero aprire una riflessione su un tema tanto universale quanto inevitabilmente complesso: la morte. Il tema è il grande enigma che accompagna ogni forma di vita, un confine sfuggente che collega l’esistenza a un mistero insondabile. In un’epoca in cui la cultura dominante tende a relegarla ai margini del discorso pubblico, risulta più che mai necessario riportarla al centro delle nostre riflessioni, non per demistificarla, ma per restituirle dignità e significato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

8216il rumore del lutto8217 arriva alla sua 19esima edizione cos236 torna al centro la riflessione sulla morte

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Il rumore del lutto’ arriva alla sua 19esima edizione: così torna al centro la riflessione sulla morte

In questa notizia si parla di: rumore - lutto

Il Rumore del Lutto, grandi ospiti: da Gavin Friday (unica data italiana), Blixa Bargeld, Morgan e Beatrice Antolini

’Il Rumore del Lutto’: "Il Festival del dialogo sulla vita e la morte"

Cerca Video su questo argomento: 8216il Rumore Lutto8217 Arriva