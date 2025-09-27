Il Ruanda spinge sui pedali | il legame tra lo sport e il Paese reduce dal genocidio
Dietro al primo mondiale di ciclismo in uno stato africano c’è un progetto governativo finalizzato alla promozione del territorio. Anche attraverso le due ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
