Il ritorno di coach Lasi | L’Estra è sottovalutata
A distanza di tanti anni dall’ultima volta (era il 2011), Maurizio Lasi tornerà domani da avversario a Pistoia. La sua Blu Basket Bergamo sarà infatti la rivale dell’Estra nella prima di Saccaggi e compagni davanti al pubblico amico. Per il vice coach dei lombardi si tratterà di un tuffo nel passato: dal 2006 al 2009 ha infatti allenato i biancorossi, guidandoli alla promozione in LegaDue. Anche per questo, Lasi è ricordato con affetto da queste parti. "Ho vissuto anni davvero belli a Pistoia, durante i quali ho avuto la fortuna di lavorare con persone di un certo valore – le parole dell’ex Virtus Siena –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il ritorno di coach Lasi: "L’Estra è sottovalutata" - Il timoniere della promozione in Legadue del 2007 è il vice di Bergamo "Pistoia è squadra solida, con due americani di livello: farà divertire" . sport.quotidiano.net scrive
Pistoia, il ritorno del grande ex Maurizio Lasi - Coach della Power Dry Pistoia che conquistò l’A2 e oggi assistente di Zanchi a Bergamo, Lasi ha scritto la storia biancorossa Ad arricchire la prima gara casalinga di questa stagione per il Pistoia Ba ... Si legge su pistoiasport.com