Il ritorno di coach Lasi | L’Estra è sottovalutata

A distanza di tanti anni dall'ultima volta (era il 2011), Maurizio Lasi tornerà domani da avversario a Pistoia. La sua Blu Basket Bergamo sarà infatti la rivale dell'Estra nella prima di Saccaggi e compagni davanti al pubblico amico. Per il vice coach dei lombardi si tratterà di un tuffo nel passato: dal 2006 al 2009 ha infatti allenato i biancorossi, guidandoli alla promozione in LegaDue. Anche per questo, Lasi è ricordato con affetto da queste parti. "Ho vissuto anni davvero belli a Pistoia, durante i quali ho avuto la fortuna di lavorare con persone di un certo valore – le parole dell'ex Virtus Siena –.

